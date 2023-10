Nach der Auszählung in 20 Kantonen liegen die FDP und die Mitte-Partei Kopf an Kopf - beide haben je neun Sitze auf sicher. Die FDP gewann ein Mandat auf Kosten der Mitte-Partei. Die SVP kommt auf bisher vier gesicherte Sitze, die vor allem in städtischen Kantonen vertretene SP auf zwei und die Grünen auf drei.