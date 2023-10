Auf der anderen Seite verlieren die Grünen gemäss aktuellen Erkenntnissen aus den Kantonen sieben Sitze - dies doppelt in Zürich und Bern. Einen Sitz weniger dürfte es in den Kantonen Genf, Waadt und Thurgau geben. Nicht mehr im Parlament vertreten sein dürften zudem die Genfer Gruppierung Ensemble à Gauche sowie die Neuenburger PdA, die dort Parti ouvrier et populaire (POP) heisst. Ihre Vertreterin respektive ihr Vertreter politisierten in der ablaufenden Legislatur in der Fraktion der Grünen.