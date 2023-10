Auch in Nidwalden und Appenzell Ausserrhoden bleiben die bisherigen Ständeratsmitglieder im Amt. Hans Wicki (FDP) schaffte die Wiederwahl in Nidwalden und in Appenzell Ausserrhoden wurde Andrea Caroni (FDP) bestätigt. Im Kanton Zug wurden Peter Hegglin (Mitte, bisher) und Matthias Michel (FDP, bisher) wiedergewählt.