Zehn Sitze mehr für die SVP

Noch ist ungewiss, wie gross die Sitzverschiebungen in der grossen Kammer sein werden. Gemäss ersten Endresultaten aus kleinen bis mittelgrossen Kantonen sowie Hochrechnungen aus grösseren Kantonen gewinnt die SVP momentan zehn Sitze dazu. Sitzgewinne gibt es demnach in den Kantonen Bern, Waadt, Aargau, St. Gallen, Luzern, Tessin, Freiburg, Graubünden, Neuenburg, Jura und Glarus. In Nidwalden verlor die SVP ihren bisherigen Sitz.