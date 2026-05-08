Nigel Farage als nächster Premierminister?

Die nächste Parlamentswahl in Grossbritannien findet regulär erst 2029 statt. Die Gewinne auf kommunaler und regionaler Ebene von Farages Partei sind aus Sicht des politischen Direktors des Meinungsforschungsinstituts Ipsos allerdings schon jetzt «äusserst bedeutsam». Reform UK sei erst seit kurzem eine nationale Partei, «daher suchen wir ständig nach Anzeichen dafür, dass sie als potenzielle Regierungspartei in Grossbritannien ernst zu nehmen ist», sagte Keiran Pedley der Nachrichtenagentur PA.