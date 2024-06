Biden war für den Termin vom G7-Gipfel in Italien ganze neun Zeitzonen nach Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien geflogen. Bereits im April hatte der Demokrat bei einer grossen Spendenveranstaltung in New York mit Unterstützung seiner Amtsvorgänger Obama und Bill Clinton mehr als 26 Millionen US-Dollar an Spenden eingetrieben. Biden will nach der Präsidentenwahl im November wieder ins Weisse Haus einziehen.