Bei der Präsidentschaftswahl im westafrikanischen Senegal ist der Sieg des Oppositionskandidaten Bassirou Diomaye Faye vom vorläufigen Endergebnis bestätigt worden. Der 44-Jährige erhielt 54,28 Prozent der Stimmen gegen die 35,79 Prozent für den Kandidaten der bisherigen Regierungskoalition, Amadou Ba, wie aus den am Mittwoch vom Berufungsgericht in Dakar veröffentlichten Zahlen hervorging. Die anderen 17 Bewerber landeten bei der Wahl am Sonntag bestenfalls im niedrigen einstelligen Bereich. Ba (62) hatte seine Niederlage schon am Montag eingestanden und Faye zum Sieg gratuliert, nachdem die Auszählung einen eindeutigen Vorsprung zeigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,3 Prozent.