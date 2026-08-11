Nun steht diese Lösung beim Lohnschutz wieder auf sehr wackligen Beinen. Mit 8 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung beantragt die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) nämlich, die vierzehnte Massnahme beim integrierten Kündigungsschutz für gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerschaft zu streichen. Sie sei nach intensiver Diskussion zum Schluss gelangt, dass diese Massnahme nicht direkt mit dem EU-Paket zusammenhänge und daher nicht Teil der Lohnschutzmassnahmen sein sollte, hiess es.