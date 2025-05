Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles haben dem weltgrössten Rückversicherer Munich Re im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im ersten Quartal verdiente der Dax-Konzern mit knapp 1,1 Milliarden Euro nur gut halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in München mitteilte. Die Feuer in Los Angeles kosteten den Dax-Konzern nach bisherigen Berechnungen ebenfalls 1,1 Milliarden Euro. Finanzchef Christoph Jurecka sieht die Munich Re aber auf Kurs zu einem Jahresgewinn von 6 Milliarden Euro - trotz rückläufiger Preise im Kerngeschäft.