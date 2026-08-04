Problematisch sei auch die riesige Fläche, über die die Brände getobt hatten, sagte Artopoios. In den ersten Tagen der Feuer hätten die äusserst starken Winde die Flammen rasend schnell vorangetrieben. Gleichzeitig sei wegen der stürmischen Böen keine Unterstützung aus der Luft möglich gewesen. Nun müsse man mit dem grossen Ausmass zurechtkommen, mit weit verteilten Glutnestern in teils unzugänglichem Gebiet. «Wir wollen jeden Funken unter Kontrolle bringen, aber das wird dauern», sagte der Sprecher.