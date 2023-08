Mehrere Brände haben am Wochenende in Spanien und Portugal Tausende Hektar Wald zerstört. Am verheerendsten war ein Feuer, das bis Sonntagvormittag im Westen Portugals bereits 6200 Hektar vernichtet hatte, wie der Zivilschutz des Landes mitteilte. Das entspricht einer Fläche von knapp 9000 Fussballfeldern. Sechs Menschen seien verletzt worden, hiess es. Mehrere von den Flammen bedrohte Dörfer seien evakuiert worden, in anderen Dörfern sei eine Ausgangssperre verordnet worden.

06.08.2023 15:14