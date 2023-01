Einige Unternehmen dürften in der Lage sein, den Ertragsrückgang durch eine stärkere Performance in Bereichen wie dem Staatsanleihehandel und dem Cash Management auszugleichen, so Eric Li, Leiter des globalen Banking-Research bei Coalition Greenwich. Die Banken gingen davon aus, dass sich das Investmentbanking ab Mitte 2023 wieder erholen wird, so Li. Entlassungen dürften weniger ausgeprägt sein als in der Finanzkrise. Zudem sei der Arbeitsmarkt angespannt.