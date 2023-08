Um dies zu bewerkstelligen, so heisst es, wandten sich die Wall-Street-Banken an eher obskure Adressen, mit denen sie zuvor nur selten gehandelt hatten: Banken mit Sitz in Ländern, die einerseits von Moskau als “freundlich” eingestuft und andererseits von Washington nicht sanktioniert wurden. Dazu gehörten die Halyk Savings Bank of Kazakhstan, die First Heartland Jusan Bank und Kaspi.kz aus Kasachstan, sowie die Ameriabank aus Armenien. Diese Geldhäuser waren in der Lage direkt mit russischen Banken zu handeln, und zwar zum lokalen Rubelkurs, der zeitweise weit unter dem Offshore-Kurs lag, heisst es weiter.