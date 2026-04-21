«Die im Spital Wallis erbrachten Leistungen gehen nicht zulasten der Familien», teilte die Dienststelle für Gesundheitswesen am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit. Sie bestätigte damit frühere Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.
Die Familien seien bereits Ende Februar bis Anfang März schriftlich über das Vorgehen informiert worden, falls sie entsprechende, für sie nicht zahlungspflichtige Rechnungen erhalten, hiess es weiter.
Das Spital Wallis hatte vergangene Woche drei italienischen Familien Kopien von Spitalrechnungen zugestellt. Die Beträge für die Behandlung von drei Verletzten am 1. Januar liegen zwischen 17'000 und 66'800 Franken. Sie sorgten bei den Betroffenen für grosse Verunsicherung.
Konkret wurden die drei Rechnungen an die Gemeinsame Einrichtung KVG weitergeleitet. Diese klärt zusammen mit den italienischen Versicherungen und den zuständigen Verbindungsstellen ab, welche Kosten von welcher Versicherung übernommen werden.
Sollte ein Restbetrag offen bleiben, übernehmen ihn die Opferhilfestellen gemäss Opferhilfegesetz. «In jedem Fall haben die Familien keine medizinischen Rechnungen zu bezahlen», bekräftigte der Staat Wallis, um weitere Missverständnisse zwischen Italien und der Schweiz im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe zu vermeiden.
«Alles regelkonform»
Alle Rechnungen im Zusammenhang mit dem Ereignis von Crans-Montana seien gemäss den geltenden Abkommen weitergeleitet worden, erklärt das Spital Wallis. Für in der Schweiz wohnhafte Patientinnen und Patienten gingen sie an die jeweiligen Versicherer, für europäische Patienten an die gemeinsame Einrichtung der Krankenversicherung. Die Rechnungen entsprächen den tariflichen Vorgaben.
Zudem handle es sich bei den zugestellten Dokumenten lediglich um Kopien zur Information der Betroffenen - ein in der Schweiz übliches Vorgehen gemäss Krankenversicherungsgesetz.
Regierungspräsident trifft Botschafter
Um die Lage weiter zu klären, telefonierte der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard (SP) am Montagabend mit dem italienischen Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado. Ein Treffen ist für Freitag im Wallis geplant, um offene Fragen zu klären und Missverständnisse - insbesondere rund um den Versand der Rechnungen - auszuräumen.
Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni äusserte sich in sozialen Medien. Sie habe ihren Botschafter in Bern angewiesen, «wachsam zu bleiben». Es wäre «inakzeptabel», wenn solche Kosten von den Familien oder vom italienischen Staat getragen werden müssten.
Kanton schiesst Geld vor
Der Kanton Wallis übernimmt im Auftrag des Bundes zunächst die Auszahlung der von National- und Ständerat beschlossenen Soforthilfe von 50'000 Franken pro Brandopfer. Diese Unterstützung ist für die bei der Neujahrsnacht in Crans-Montana verstorbenen oder hospitalisierten Personen vorgesehen.
Wie der Kanton gegenüber Keystone-SDA mitteilte, werden die Kosten - wie geplant - zunächst vom Kanton vorfinanziert und anschliessend vom Bund zurückerstattet.
Bereits zuvor hatte der Kanton eine eigene Soforthilfe von 10'000 Franken an die Opfer und deren Angehörige ausgerichtet. Die Kontaktaufnahme mit den Betroffenen und ihren Familien hat in dieser Woche begonnen.
Alle Anspruchsberechtigten sollen für die administrativen Schritte kontaktiert werden, insbesondere um ihr Einverständnis für die Auszahlung einzuholen und die Begünstigten zu bestimmen. Sobald diese Informationen vorliegen, können die entsprechenden Entscheide gefällt werden.
(AWP)