Dieser Solidaritätsbeitrag soll es ermöglichen, die dringendsten Bedürfnisse der Bevölkerung und der Unternehmen vor Ort schnell und unbürokratisch zu befriedigen. Der Erlass tritt mit seiner Veröffentlichung auf der Online-Plattform der offiziellen Website des Kantons Wallis in Kraft. Dieser Gesetzgebungsakt kann nicht aufgeschoben werden.
Die Regierung hatte beim Parlament einen Zusatzkredit in Höhe von 10 Millionen Franken für das Haushaltsjahr 2025 beantragt, um diese Hilfe zu finanzieren. Das Geld stammt aus den Anteilen, die der Kanton Wallis aus den Gewinnen der Loterie Romande erhält.
mk/
(AWP)