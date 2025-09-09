Dieser Solidaritätsbeitrag soll es ermöglichen, die dringendsten Bedürfnisse der Bevölkerung und der Unternehmen vor Ort schnell und unbürokratisch zu befriedigen. Der Erlass tritt mit seiner Veröffentlichung auf der Online-Plattform der offiziellen Website des Kantons Wallis in Kraft. Dieser Gesetzgebungsakt kann nicht aufgeschoben werden.