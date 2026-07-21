Insgesamt stieg der Geschäftsertrag um 2,6 Prozent auf 147,1 Millionen. Gewachsen ist die Bank dabei vor allem im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft. So stieg der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 9,6 Prozent auf 28,2 Millionen. Der Anstieg der verwalteten Kundenvermögen im ersten Halbjahr um 4,3 Prozent auf 19,1 Milliarden half dabei. Die Entwicklung zeige das Bestreben der Bank zur Diversifizierung ihrer Ertragsquellen, so das Communiqué.