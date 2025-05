Die Lonza fliesse mittlerweile über die gesamte Länge des beim Bergsturz in Blatten vom Mittwoch entstandenen Schuttkegels, schrieb das kantonale Führungsorgan am Freitagabend in einer Mitteilung zur Begründung. Der Stausee Ferden, der vorsorglich entleert worden sei, fülle sich dadurch erneut.