Ursprünglich sollten die Aktionäre sich am Donnerstag, 17. April 2025, um 11.00 Uhr in Martigny zusammenfinden. «Die Unwetter, die das Wallis heimsuchen und einen Fall von höherer Gewalt darstellen, zwangen die Bank zu dieser Entscheidung», heisst es in einem Communiqué vom Donnerstag.