Die SP setzt sich auch für die Einrichtung einer kantonalen Gebäudeversicherungsanstalt nach öffentlichem Recht ein. Diese soll für die Deckung von Bränden und Schäden durch Naturereignisse zuständig sein und die Schadensverhütung fördern. Schliesslich fordert die Partei den Staatsrat auf, eine Verpflichtung zur Versicherung aller kantonalen und kommunalen Gebäude bei dieser Einrichtung einzuführen.