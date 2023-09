Die Gesellschaft Energie Electrique du Simplon (EES) hat am Samstag ihr neues Wasserkraftwerk «Gabi» in Simplon VS eingeweiht. Das 1957 erstmals in Betrieb genommene Kraftwerk war während eines Jahres für 37 Millionen Franken saniert worden. Es liefert nun 15 Prozent mehr Strom und kann 9500 Haushalte versorgen.

23.09.2023 14:53