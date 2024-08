Der Supermarktkonzern Walmart will im laufenden Geschäftsjahr stärker wachsen als bislang angegeben. Das US-Unternehmen rechnet nun mit einem Anstieg des Nettoumsatzes ohne Währungseffekte zwischen 3,75 und 4,75 Prozent. Bislang standen 3,0 bis 4,0 Prozent auf dem Zettel. Die Walmart-Aktie stieg im vorbörslichen Handel in New York um mehr als 8 Prozent auf 74,46 Dollar.