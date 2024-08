Der Lebensmittelhandel, der rund 60 Prozent des US-Umsatzes des Konzerns ausmacht, boomt weiter und der Einzelhändler gewinnt über alle Einkommensklassen hinweg an Umsatz, Marktanteil und Kunden. Vor allem wohlhabendere Kunden waren dafür ein wichtiger Faktor. Der Online-Handel wuchs in den USA um mehr als ein Fünftel. Der internationale Umsatz von Walmart stieg um 8,3 Prozent, angeführt von Walmex in Mexiko und Zentralamerika und vom Geschäft in China.