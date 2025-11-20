Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent auf 179,5 Milliarden Dollar (rund 155,2 Mrd Euro). Währungsbereinigt betrug das Plus 6 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn legte um 8 Prozent auf gut 7,2 Milliarden Dollar zu und der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 6,9 Prozent auf 0,62 Dollar. Mit den Zahlen übertraf Walmart die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf gut 6,1 Milliarden Dollar an, nach knapp 4,6 Milliarden vor einem Jahr.