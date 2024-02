Der US-Shopping-Riese kündigte bei der Zahlenvorlage für das abgeschlossene Geschäftsjahr in Bentonville (US-Bundesstaat Arkansas) zudem die milliardenschwere Übernahme des Smart-TV-Herstellers Vizio an. Für den Zukauf will Walmart-Chef Doug McMillon rund 2,3 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen. Der Manager hofft, Kunden durch Vizio besser an den Walmart-Konzern binden zu können.