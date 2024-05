Der Supermarktkonzern Walmart hat ein weiteres Quartal mit Umsatzplus hingelegt. Dem US-Shopping-Riesen kamen zum einen preisbewusste Verbraucher auf der Suche nach Waren des täglichen Bedarfs und nach Rabatten zugute. Zum anderen wuchs Walmart im elektronischen Handel um mehr als ein Fünftel. Das Unternehmen rechnet nun mit einem etwas besseren Gesamtjahr als geplant, wie es am Donnerstag in Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas mitteilte. Die Aktien zogen im vorbörslichen US-Handel um gut sechs Prozent an.