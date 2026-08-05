Der US-Entertainmentkonzern Walt Disney hat im abgelaufenen Quartal von einem guten Geschäft seiner Freizeitsparte sowie vom Videostreaming profitiert. Der Umsatz zog in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar (rund 21,9 Milliarden Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Burbank (Kalifornien) mitteilte. Mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,06 US-Dollar schlug der Konzern die Erwartungen von Analysten. Zudem wird mit Erlösen aus einem Anteilsverkauf das Aktienrückkaufprogramm aufgestockt. Der neue Chef Josh D'Amaro will darüber hinaus die Kosten senken und stellte Jobstreichungen in Aussicht. Die Aktie legte im frühen US-Handel um drei Prozent zu.