Berichte über ein Verbot des Verkaufs wichtiger Rüstungsgüter aus Kasachstan nach Russland haben am Donnerstag für Verwirrung gesorgt. Nachdem Vizehandelsminister Kajrat Torebajew nach Angaben der kasachischen Agentur Kasajew erklärt hatte, dass 106 Güter nicht mehr an das Nachbarland verkauft würden, widersprach das Handelsministerium am Abend. «Die in den Medien verbreiteten Informationen über das Verbot des Verkaufs von 106 Warenarten nach Russland werden vom Ministerium für Handel und Integration der Republik Kasachstan offiziell für falsch erklärt», hiess es am Abend auf der Website der Behörde. Es seien im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland keine Ausfuhrverbote verhängt worden.

19.10.2023 20:51