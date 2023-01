Die Verbrennung von Öl und Gas heizt bekanntlich das Klima auf, und die beiden Energieträger sind durch den Ukraine-Krieg weiter in Verruf geraten. Die Preise schossen in die Höhe, die Versorgung war nicht mehr garantiert. Zwar sind die Preise inzwischen wieder gesunken, das Fazit bleibt aber gleich: Das Ende der Ära von Öl und Gas naht. Das zeigt sich auch in Schweizer Heizungskellern: Bei neuen Häusern wird heute zu 90 Prozent eine Wärmepumpe eingebaut.