Paramount-Chef David Ellison hatte bereits mehrere Angebote abgegeben, laut einer Eingabe bei den Behörden schlug er diese Idee erstmals Mitte September bei einem Treffen mit Warner-Chef Zaslav vor. Das Paramount-Interesse rief dann wiederum weitere Anwärter wie Comcast auf den Plan, aber auch Netflix. Im Zuge des Bieterprozesses kam es mehrfach zu Auseinandersetzungen, Ellison warf Warner Bros vor, Netflix zu begünstigen. Warner Bros stellte Vater und Sohn dagegen als aggressiv und unorganisiert dar. Nach Einschätzung des «Wall Street Journal» steht Paramount nun vor der Wahl, seine Offerte noch aufzubessern.