«Am Mittwoch, den 18. März 2026, sind keine regulären Passagierflüge am Flughafen Berlin Brandenburg möglich», teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Montag mit. Die Gewerkschaft Verdi hat für den Tag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Insgesamt betroffen seien 445 Abflüge und Landungen mit etwa 57'000 Passagieren.
Swiss will Lösungen finden
Die Swiss muss «gemäss aktuellem Stand» insgesamt je acht Hin- und Rückflüge annullieren, wie die Airline auf Anfrage von Keystone-sda erklärte. Man setze alles daran, mit den Passagieren alternative Lösungen zu finden.
Es stehe den Fluggästen der Swiss zudem frei, ihre Reise selbständig auf ein frei wählbares Datum zu verschieben oder den Flug zu stornieren. Dann werde der volle Ticketpreis erstattet.
Gewerkschaft fordert 6 Prozent mehr
Verdi verhandelt derzeit mit der FBB über mehr Geld für rund 2000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6 Prozent mehr, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Ausserdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen.
In der zweiten Runde in der vergangenen Woche hatte die Arbeitgeberseite ein erstes Angebot vorbereitet, das zurückgewiesen wurde. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 25. März angesetzt.
ra/ls
(AWP)