Mit den ganztägigen Warnstreiks im Hamburger Hafen am Dienstag und Mittwoch will die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Seehäfen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Auch die Hafenarbeiter in Bremerhaven wollen wieder streiken: Rund 3200 Beschäftigte aus Bremen und Bremerhaven sollen ab Dienstagnachmittag den Hafen lahmlegen, sagte ein Verdi-Sprecher.