Die FBB kritisierte den Arbeitskampf als unverhältnismässig, «gerade in einer durch den Iran-Krieg ohnehin sehr angespannten Lage», wie Flughafenchefin Aletta von Massenbach bereits vor einigen Tagen mitteilte. «Die nächste Verhandlungsrunde ist bereits fest für den 25. März angesetzt. Wir sind zuversichtlich, dass eine Einigung zustande kommt.» Verkehrssenatorin Ute Bonde hatte beide Tarifparteien am Vortag dazu aufgerufen, aufeinander zuzugehen und rasch zu einer Lösung im Tarifkonflikt zu kommen.