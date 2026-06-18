NDR: «Nicht finanzierbar und umsetzbar»

Die Angebote der Rundfunkanstalten sind unterschiedlich: SWR und NDR boten etwa jeweils zwei Prozent pro Jahr höhere Tarife und Honorare bei einer längeren Vertragslaufzeit an, der BR eine gestaffelte Erhöhung um 4,23 Prozent bis Dezember 2028. WDR-Verwaltungsdirektorin Stefanie Drinhausen sagte, trotz einer «angespannten finanziellen Lage» habe man «ein faires und tragfähiges Angebot für alle unsere Mitarbeitenden gemacht». Für den NDR seien die Forderungen der Gewerkschaften «nicht finanzierbar und umsetzbar», sagte Verwaltungsdirektorin Ulrike Deike./rew/DP/jha