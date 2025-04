Ein Teil der Kölner Ford-Belegschaft ist bis Mai an bestimmten Tagen in Kurzarbeit, in der Warnstreik-Zeit ist das aber nicht der Fall. Insgesamt hat Ford in der Domstadt noch etwa 11.500 Beschäftigte. Das Unternehmen hat schon eine Schrumpfung hinter sich, 2018 waren es noch knapp 20.000 Beschäftigte./wdw/DP/mis