Jeder könne tun, was er wolle, wenn die Welthandelsorganisation (WTO) verschwinden würde, mahnte die Nigerianerin bei einem Auftritt vor den bei der UNO in Genf akkreditierten Korrespondenten. Das erinnere an die Auswirkungen des Protektionismus in den 1930er-Jahren. «Niemand möchte einen schlechten Film noch einmal sehen», so die WTO-Direktorin.