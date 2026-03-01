«Vergeltungsmassnahmen nicht auszuschliessen»

Der Vorsitzende des Bundestagsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste, Marc Henrichmann, mahnte zur Wachsamkeit. «Vergeltungsmassnahmen, auch durch iranische Schläferzellen in Europa», seien nicht auszuschliessen, sagte der CDU-Politiker der «Süddeutschen Zeitung». «Das iranische Regime hat in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass es seinen Terror auch ausserhalb der eigenen Grenzen austrägt.» Gerade israelische, jüdische und auch amerikanische Einrichtungen stünden seit Jahren im besonderen Fokus solcher Bedrohungen. Für Panik gebe es wegen der bestehenden Schutzmassnahmen aber keinen Grund.