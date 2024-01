«Das ist auch für die britische Wirtschaft und Verbraucher ein wichtiger Einschnitt», sagte Aussenhandelsexperte Lehnfeld. Er wies darauf hin, dass das Vereinigte Königreich in den ersten neun Monaten 2023 fast drei Viertel seiner Lebensmittel aus der EU importiert habe. In der «Financial Times» warnten Vertreter von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen vor Problemen. Es entstehe mehr Arbeit für die zuständigen Veterinärbehörden. Die britische Fleischindustrie zeigte sich besorgt über den Mangel an amtlichen Tierärzten in wichtigen Märkten wie Deutschland, dem zweitgrössten Schweinefleischversorger in der EU für Grossbritannien, und Italien, die für die Abnahme von Lieferungen zugelassen seien.