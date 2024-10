Der Sturm stelle weiter eine «extrem ernste Bedrohung für Florida dar», hiess es. Am Mittwoch soll «Milton» an der Westküste Floridas auf Land treffen. Die Windgeschwindigkeiten können sich laut CNN bis dahin immer wieder ändern. Zuvor zieht der Sturm laut Hurrikan-Zentrum an der mexikanischen Halbinsel Yucatán vorbei. «Zerstörerische Wellen» seien an Teilen der Küste dort möglich.