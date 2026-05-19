In der vergangenen Woche hatte das «Wall Street Journal» unter Berufung auf einen Beamten des Pentagons berichtet, dass das US-Verteidigungsministerium die Entsendung der Kampfbrigade von 4.000 Soldaten nach Europa gestoppt habe. Die Entscheidung dazu sei bei einem Treffen des Europa-Kommandos der US-Streitkräfte (Eucom) und Teilen des US-Heeres kommuniziert worden. Eigentlich war demnach erwartet worden, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden.