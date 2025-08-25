Zuversichtlich für Gesamtjahr

Für das Gesamtjahr 2025 zeigt sich Warteck Invest zuversichtlich. Die Voraussetzungen für ein gutes Geschäftsjahr 2025 seien gegeben. Denn die Nachfrage nach Wohnungen werde hoch bleiben, da der Bedarf an Wohnflächen pro Kopf steige und die Zuwanderung anhalte. Und aufgrund der Knappheit in den Zentren werde auch die Nachfrage an den Rändern der Ballungsräume weiter zulegen.