Die fünf Liegenschaften sind global mit einem langjährigen Mietvertrag an die Tertianum Gruppe vermietet, einer führenden Anbieterin von Dienstleistungen im Bereich Leben, Wohnen und Pflege im Alter in der Schweiz. Durch diese Akquisition fliessen Warteck Invest künftig rund 2,1 Millionen Franken an neuen Mietzinseinnahmen zu, wie aus einem Communiqué vom Montag hervorgeht.