Der Semestergewinn sank in den ersten sechs Monaten des Jahres um 28,1 Prozent auf 10,6 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT ging im gleichen Zeitraum auf 16,3 Millionen nach 20,7 Millionen Franken zurück. Ohne das Bewertungsergebnis (2,6 Mio nach 7,4 Mio im Vorjahr) lag der Konzerngewinn bei 9,3 Millionen, was einem Anstieg um 9,0 Prozent entspricht.