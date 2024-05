Wirft man einen Blick auf die Preise, dann wird deutlich, wie hoch der Aufschlag in Europa ist. Etwa beim BYD Atto 3, einem kleinen SUV: In Deutschland kostet er mit knapp 40.000 Euro mehr als doppelt so viel wie in China, er liegt beim Preis ungefähr auf dem Niveau vergleichbarer Modelle europäischer Hersteller. Je nach Version kostet die Limousine Seal in Deutschland knapp 60 Prozent mehr als in China. BYD äusserte sich nicht zur Preisgestaltung.