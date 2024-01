Bauflaute

Jahrelang boomte der Bau in Deutschland, ehe die kräftigen Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die Inflation dem ein Ende bereitete. Auch in diesem Jahr dürfte die Flaute anhalten. Die Ausgaben für Bauleistungen könnten sogar erstmals seit dem Finanzkrisenjahr 2009 sinken: Prognostiziert wird ein Minus von 3,5 Prozent auf rund 546 Milliarden Euro, heisst es in einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Im vergangenen Jahr war das Bauvolumen insgesamt um 6,1 Prozent gewachsen, überzeichnet allerdings durch starke Preisanstiege. Inflationsbereinigt gab es dagegen mit 1,1 Prozent den dritten realen Rückgang in Folge, der 2024 mit minus 1,5 Prozent noch etwas grösser ausfallen soll. «Der Einbruch in der Bauwirtschaft zieht sich länger hin als erwartet», sagt Studienautorin Laura Pagenhardt.