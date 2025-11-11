Die weltbekannte Rundfunkanstalt BBC steckt in einer tiefen Krise. Nach zwei Rücktritten in der Führungsriege sieht sie sich nun auch mit einer Drohung des US-Präsidenten konfrontiert. In einem Brief an die BBC, über den die Rundfunkanstalt selbst und mehrere US-Medien am Montag berichteten, stellen die Anwälte Donald Trumps mehrere Forderungen, denen die BBC bis Freitag nachkommen müsse. Sollte das nicht geschehen, könnte es teuer werden. Ein Überblick.