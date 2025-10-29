Warum zeigt sich Mercedes-Chef Ola Källenius trotzdem zufrieden?

Källenius sagte, die Quartalsergebnisse stünden im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr. Zugleich verwies er auf die neuen Fahrzeuge. «Mit dem neuen CLA und dem vollelektrischen GLC haben wir die grösste Produkt- und Technologieoffensive unserer Geschichte gestartet.» Das vollelektrische Modell CLA gehört zum Einstiegssegment. Und Anfang September hatte Mercedes-Benz mit dem vollelektrischen GLC seinen neuen Hoffnungsträger präsentiert. Der SUV aus dem mittleren Segment des Autobauers war bislang nur als Verbrenner oder Plug-in-Hybrid erhältlich. Källenius verwies darauf, dass bis einschliesslich 2027 über 40 neue Fahrzeuge präsentiert werden sollen.