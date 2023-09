Die Vorteile Chinas bei Kosten und Lieferkette haben ausländische Firmen angelockt, die auch in China produzieren. Bekanntestes Beispiel ist Tesla. Der E-Auto-Konzern aus den USA hat 2022 in seiner riesigen Fabrik in Shanghai mehr als 700'000 Fahrzeuge gebaut, was der Hälfte seiner gesamten Produktion entspricht. Auch BMW und Renault bauen in China für den Export bestimmte Autos.