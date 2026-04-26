Stolpert Trump bei der Flucht?

Als der US-Präsident von Sicherheitsbeamten von seinem Platz auf einer Bühne weggeführt wird, geht er plötzlich in die Knie, wie in Aufnahmen zu sehen ist. «Er scheint an einem Punkt zu stolpern und wird wieder aufgerichtet», sagte ein Reporter des britischen Nachrichtensenders Sky News in seinem Bericht. Doch was genau geschieht, ist unklar. Viele Teilnehmer des Dinners ducken sich unter ihren Tisch, um sich vor möglichen Schüssen in Sicherheit zu bringen.