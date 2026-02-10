Als Vorbild soll die bereits existierende französische App «3018» dienen. Die EU-Kommission will die Vorlage dann den Mitgliedsländern zur Verfügung stellen, wo sie an nationale Gegebenheiten angepasst werden sollen. Die App soll dann auch auf grossen Online-Plattformen zur Verfügung stehen. «Es muss einfacher sein, zu melden, als Menschen online zu mobben», sagte der für Kinder und Jugend zuständige EU-Kommissar Glenn Micallef.