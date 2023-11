Konsumenten sparen nicht beim Spielzeug

Was den Spielzeugmarkt generell angeht, so hatte der Corona-Effekt den Schweizer Anbietern in den Jahren 2021 und 2022 ausserordentlich hohe Umsätze beschert. An diese werde die Branche im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr anknüpfen können, heisst es im Communiqué. Per Ende September 2023 habe das Marktforschungsunternehmen GFK Schweiz bereits ein Minus von 5,9 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode ermittelt.